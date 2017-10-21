الإمارات والعين «الصقور» يُحلق مع «الزعيم» بذكريات «الملحمة»!

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

لمن تكون الغلبة اليوم، الضيف «الزعيم» المنطلق بـ «السرعة القصوى» والقدرة على قهر التحديات، بما فيها الإصابات، وقلب الموازين رأساً على عقب، كما حدث في لقاء عجمان بالجولة الماضية، أم صاحب الأرض «الصقور» الذي يحاول استعادة مشهد «الجولة 15»، من دوري الخليج العربي خلال الموسم الماضي أمام العين بالذات، يوم 19 يناير 2017، عندما تفوق 3-2، بعد «ملحمة» بطلها المغربي مراد باتنا اللاعب السابق، والمهاجم السويدي عثمان سو، حيث أحرز الأول «ثنائية»، وحسم الثاني النتيجة بالهدف الثالث، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 87. وتتمنى جماهير «الصقور» أن تكون «الليلة أشبه بالبارحة»، حتى يحقق الفريق الفوز أمام منافس مرموق بتاريخه وأمجاده الكروية ونجومه الكبار، خاصة في ظل غياب عمر عبد الرحمن «العقل المفكر» لـ «الزعيم» لظروف الإصابة، وبالتالي تعويض الخسارة الثانية التي تكبدها الفريق، بالخسارة أمام شباب الأهلي دبي برباعية في الجولة الماضية، كما يرغب هاشيك في إعادة «الصقور» إلى دائرة الانتصارات مرة أخرى بذكريات الأمس المشتعلة في عقول وقلوب الجماهير.

وفي المقابل، يأمل العين في العودة بالنقاط الثلاث، للبقاء في المقدمة والمنافسة على المركز الأول، وعدم الابتعاد كثيراً عن أهل الصدارة، إلى جانب عدم تكرار المشهد السابق أمام عجمان في الجولة الماضية، لأنه يدرك أن الأمور في الملعب أمام صعوبات عدة، أكثر بكثير مما حدث في لقاء «البرتقالي»، وهو ما يعني ضرورة أخذ الأمور بجدية في مواجهة منافس يملك الطموحات الكبيرة للفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

ليتو: تأثرت بالطقس الحار

اعترف سيبستيان ليتو، مهاجم فريق الإمارات، بتأثير الحرارة العالية عليه في المباريات، إلى جانب عدم جاهزيته البدنية للمشاركة مع «الصقور»، وهو ما تسبب في عدم ظهوره القوي، موضحاً أهمية مضاعفة جهود الجميع في لقاء اليوم أمام العين وبقية الموسم للحصول على النتائج الجيدة.