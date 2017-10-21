حمدان بن محمد: رسالتي أن تكون دبي أنشط مدينة في العالم

رضا سليم (دبي)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، رسالة إلى العالم، خلال تدشين سموه مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي انطلقت أمس بحديقة الصفا، وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر المقبل، وقال سموه: رسالتي إلى العالم أن تكون دبي أنشط مدينة في العالم ومثالا يحتذى به في الرياضة المجتمعية، وأن ننشر الفرحة للناس في كل مكان، ورياضتي الأولى ركوب الخيل.

وأكد سمو ولي عهد دبي، سعادته بحجم الاستجابة وتفاعل أهل دبي مع دعوته، بقبول قطاعات عريضة من المجتمع من شتى الشرائح والأعمار للتحدي الرامي لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطا على مستوى العالم، مشيراً سموه إلى أن التحدي يرمي إلى رفع مستوى وعي المجتمع، وبكافة مكوناته، بأهمية الرياضة وتحفيز الجميع على جعلها جزءاً من الأنشطة اليومية ونمط حياة، بما لذلك الهدف من أثر على الارتقاء بمستوى الصحة العامة وضمان نوعية حياة جيدة لأفراد أصحاء يتمتعون بمستويات عالية من اللياقة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: يسرني أن أجد هذا القدر الكبير من الاستعداد لدى الجميع لممارسة الرياضة، والهدف من هذا التحدي هو تشجيع المجتمع على تحويل الاعتراف بأهمية الرياضة. وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان من مجرد قناعة إلى ممارسة عملية.

وأضاف سموه: أتطلع أن يجعل جميع المشاركين الالتزام اليومي على مدار الثلاثين يوماً القادمة التزاماً دائماً، بعد انتهاء فترة التحدي، نريد أن نجعل اللياقة البدنية نمط حياة وممارسة يومية سيكون لها ثمارها الطيبة بمستوى صحة ولياقة مرتفع للجميع.