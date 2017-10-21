محمد بن راشد يشهد سباق تحدي سيح السلم للقدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، الذي أقيم أمس على ميادين مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

كما شهد السباق سعيد حميد الطاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومحمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك.

وتوج الفارس سهيل علي راشد الغيلاني بطلاً للسباق على صهوة الجواد «كراون» من إسطبلات «M7»، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة هند خالد حبيب الرضا على صهوة الفرس «اتش اتش سيرينا» من إسطبلات البراري، وحل ثالثاً الفارس راشد ذياب غانم المزروعي على صهوة «الرزيم» من إسطبلات «M7».

وعقب ختام السباق، قام محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين، حيث تسلم بطل السباق الكأس الذهبي، ونالت الوصيفة الكأس الفضي، فيما نال صاحب المركز الثالث الكأس البرونزية، وينال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى أيضاً سيارة لكل منهم، فيما حصل الرابع والخامس على مبلغ 200 ألف درهم لكل منهما، أما أصحاب المراكز من السادس إلى العشرين، فقد حصل كل واحد منهم على مبلغ 100 ألف درهم، فيما خصصت جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم لأفضل حالة خيل خلال السباق.