الصين تعين 10 بنوك لإصدار سندات سيادية بملياري دولار

هونج كونج (رويترز)

أفادت مذكرة مصرفية داخلية اطلعت عليها رويترز أمس، بأن الصين عينت عشرة بنوك، من بينها البنك الزراعي الصيني وبنك الاتصالات وسيتي جروب، لإصدار سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها مليارا دولار.

ومن بين البنوك الأجنبية التي عينها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) من خلال وزارة المالية من أجل الإصدار دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد إلى جانب سيتي حسبما أظهرته المذكرة.

ويشارك في العملية أيضا بنك الصين، وبنك الإنشاء الصيني والمؤسسة الصينية الدولية للاستثمارات المالية والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

وقالت آي.اف.آر التابعة لتومسون رويترز، إن الإصدار سيكون في حالة إتمامه أول طرح سندات دولارية للصين منذ أكتوبر 2004 وإن السندات السيادية ستصدر في النصف الثاني من العام الحالي.