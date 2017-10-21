«نيكي» الياباني يسجل أطول موجة صعود منذ 1961 بفعل تراجع الين

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للجلسة الرابعة عشرة على التوالي أمس، ليسجل أطول موجة صعود له في أكثر من 56 عاماً بفضل تراجع الين الذي ساعد الأسهم على تعويض خسائرها السابقة.

وكان الدولار صعد 0.6% إلى 113.16 ين خلال المعاملات الآسيوية بعد أنباء أن مجلس الشيوخ الأميركي صوت أمس الأول على خطة موازنة للسنة المالية 2018.

وفتح نيكي منخفضاً 0.3% لكنه أغلق مرتفعاً 0.04% بما يعادل 9.12 نقطة عند 21457.64 نقطة.

وكان ذلك كافياً لتحقيق أطول موجة مكاسب يومية متصلة منذ 1961. وصعد المؤشر 1.4% على مدار الأسبوع مواصلاً مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي. وتقدم نيكي أكثر من خمسة بالمئة على مدى الأربعة عشر يوماً الأخيرة بفعل الآمال في فوز الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالانتخابات العامة غداً.

وقال متعاملون إن السوق معرضة لعمليات بيع من أجل جني الأرباح قبل الانتخابات لكن تراجع الين الذي يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية رفع شهية المستثمرين للمخاطرة. وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية «الناس كانوا مستعدين لبيع الأسهم اليابانية.. الأسهم بين شد وجذب ممن يريدون جني الأرباح ومن يريدون دفع السوق للارتفاع». واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً دون تغير يذكر عند 1730.64 نقطة.