الإعلان عن الفائزين بمسابقة المشاريع الناشئة في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد «كريبتو لابز»، حاضنة الأعمال المتخصصة في تسريع المشاريع الناشئة وأنشطة رواد الأعمال، للإعلان عن المشروع الفائز في مسابقتها العالمية، «كريبتو للأعمال الناشئة»، خلال فعاليات حفل تدشين مقر الشركة ومرافقها، في مدينة مصدر في أبوظبي.
يشهد حفل الافتتاح الرسمي المقرر غداً الأحد، قيام الشركات الثلاث المؤهلة إلى المرحلة النهائية من المسابقة، باستعراض مشاريعها أمام لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة والمعرفة.
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وكانت «كريبتو لابز» أطلقت مسابقتها العالمية في شهر أغسطس 2017 التي حظيت بإقبال لافت عبر أكثر من 2000 طلب مشاركة، تقدم بها مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من 75 دولة حول العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر طلبات تقدم بها مشاركون من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا والهند والصين، وأخرى مصدرها أبرز الجامعات وكليات إدارة الأعمال العالمية، كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.أي.تي)، وكلية إنسياد لإدارة الأعمال، وكلية إدارة الأعمال في لندن.
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وقامت «كربتو لابز» بتصميم وإنشاء بيئة عمل متكاملة بمساحة 2600 متر مربع مجهزة بحزمة شاملة من الموارد عالية الجودة، تجعل منها مساحة استثنائية للعمل المشترك هي الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي.