الإعلان عن الفائزين بمسابقة المشاريع الناشئة في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «كريبتو لابز»، حاضنة الأعمال المتخصصة في تسريع المشاريع الناشئة وأنشطة رواد الأعمال، للإعلان عن المشروع الفائز في مسابقتها العالمية، «كريبتو للأعمال الناشئة»، خلال فعاليات حفل تدشين مقر الشركة ومرافقها، في مدينة مصدر في أبوظبي.

يشهد حفل الافتتاح الرسمي المقرر غداً الأحد، قيام الشركات الثلاث المؤهلة إلى المرحلة النهائية من المسابقة، باستعراض مشاريعها أمام لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة والمعرفة.

ويحصل المشروع الفائز على جوائز قيمة تشمل تمويلاً يصل حجمه إلى 250 ألف دولار، إضافة إلى عضوية ودعم حاضنة «كريبتو لابز».

وكانت «كريبتو لابز» أطلقت مسابقتها العالمية في شهر أغسطس 2017 التي حظيت بإقبال لافت عبر أكثر من 2000 طلب مشاركة، تقدم بها مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من 75 دولة حول العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر طلبات تقدم بها مشاركون من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا والهند والصين، وأخرى مصدرها أبرز الجامعات وكليات إدارة الأعمال العالمية، كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.أي.تي)، وكلية إنسياد لإدارة الأعمال، وكلية إدارة الأعمال في لندن.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب في «كريبتو لابز»: «سعدنا بالمستوى اللافت من التجاوب والإقبال الذي تلقيناه من قطاع رواد الأعمال والمشاريع الناشئة حول العالم، خصوصاً في ظل ما اختبرناه واطلعنا عليه من أفكار براقة ومقدرة استثنائية على الاستثمار في التقنيات الحديثة، ومما لا شك فيه أن الحماسة التي لمسناها من قبل أصحاب تلك الأعمال الناشئة للقدوم إلى أبوظبي والاستفادة من البيئة الحاضنة لـ«كريبو لابز»، تشكل شهادة نعتز يها. ونحن نفتخر، بالدور القيادي الذي نطمح إلى تحقيقه من خلال المساهمة الفعالة في تنمية القطاع التكنولوجي، ودعم بيئة الأعمال الناشئة انطلاقاً من مقرنا في أبوظبي».

وقامت «كربتو لابز» بتصميم وإنشاء بيئة عمل متكاملة بمساحة 2600 متر مربع مجهزة بحزمة شاملة من الموارد عالية الجودة، تجعل منها مساحة استثنائية للعمل المشترك هي الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي.