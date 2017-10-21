«الاقتصاد» تنظم الملتقى الإماراتي الصيني للمشاريع الصغيرة

جوانزو (وام)

نظمت وزارة الاقتصاد والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وغرفة التجارة والصناعة الصينية ومركز الصين لترويج التجارة الخارجية، ملتقى الأعمال الإماراتي الصيني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمدينة جوانزو، تحت عنوان «الإمارات والصين و مبادرة الحزام والطريق».

شارك في الملتقى، الذي تم تنظيمه في مركز المؤتمر­ات، على هامش معرض الصين الدولي لسلع الواردات والصادرات «كانتون 2017»، 60 من رواد الأعمال الإماراتيين، و120 شركة صينية من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حضر المؤتمر محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، وشين اكسيانغ مدير إدارة الشؤون التجارية لغرب آسيا وأفريقيا في وزارة التجارة الصينية، ولي جيجينغ نائب الأمين العام لمعرض كانتون ونائب مدير عام المركز الصيني للتجارة الخارجية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين في بناء الشرا­كات التجارية واكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من الخبرات الصينية في توسيع أعماله والأنفاذ للأسواق الصينية، فضلاً عن التعرف إلى أحدث المنتجات والصناعات الصينية في العديد من المجالات.

بدوره، أشاد محمد اليوسفي، مدير البرنامج الوطني للمشار­يع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالزيارة الناجحة لو­فد الدولة للصين، والتي تكللت بالنجاح في تنظيم هذا الملتقى المباشر بين أصحاب المشا­ريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر من أهم الفعاليات التي شملتها الزيارة، بالإضافة إلى زيارة معرض «كانتون 2017».