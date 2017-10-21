«الاقتصاد» تنظم الملتقى الإماراتي الصيني للمشاريع الصغيرة

جوانزو (وام)
نظمت وزارة الاقتصاد والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وغرفة التجارة والصناعة الصينية ومركز الصين لترويج التجارة الخارجية، ملتقى الأعمال الإماراتي الصيني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمدينة جوانزو، تحت عنوان «الإمارات والصين و مبادرة الحزام والطريق».
شارك في الملتقى، الذي تم تنظيمه في مركز المؤتمرات، على هامش معرض الصين الدولي لسلع الواردات والصادرات «كانتون 2017»، 60 من رواد الأعمال الإماراتيين، و120 شركة صينية من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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ويهدف المؤتمر إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين في بناء الشراكات التجارية واكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من الخبرات الصينية في توسيع أعماله والأنفاذ للأسواق الصينية، فضلاً عن التعرف إلى أحدث المنتجات والصناعات الصينية في العديد من المجالات.
بدوره، أشاد محمد اليوسفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالزيارة الناجحة لوفد الدولة للصين، والتي تكللت بالنجاح في تنظيم هذا الملتقى المباشر بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر من أهم الفعاليات التي شملتها الزيارة، بالإضافة إلى زيارة معرض «كانتون 2017».