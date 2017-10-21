  • السبت غرة صفر 1439هـ - 21 أكتوبر 2017م

بعد تراجع كلفة التأمين على الديون إلى 121 نقطة أساس

الجدارة الائتمانية لدبي ترتفع %40 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017
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تاريخ النشر: السبت 21 أكتوبر 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 40.5%، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات، بأكثر من 39.8%، وفقاً لبيانات مؤسسة «إنتركونتننتال إكستشانج سي إم ايه».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2017، لتصل إلى 121.3 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 201.7 نقطة في الفترة ذاتها من العام 2016.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8%، مقارنة مع 13.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي يعني تحسناً في الجدارة الائتمانية لدبي بنفس النسبة.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.

ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة انعكاساً للتراجع المتواصل في تكلفة التأمين على ديون دبي في أسواق الائتمان العالمية والتي استهلت تعاملات العام 2017، مسجلة انخفاضاً بأكثر من 49% خلال تعاملات شهر يناير لتصل إلى 141.9 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 280.4 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016. ... المزيد
     
 

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