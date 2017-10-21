الجدارة الائتمانية لدبي ترتفع %40 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 40.5%، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات، بأكثر من 39.8%، وفقاً لبيانات مؤسسة «إنتركونتننتال إكستشانج سي إم ايه».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2017، لتصل إلى 121.3 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 201.7 نقطة في الفترة ذاتها من العام 2016.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8%، مقارنة مع 13.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي يعني تحسناً في الجدارة الائتمانية لدبي بنفس النسبة.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.