سيد الحجار(أبوظبي)

في جزيرة المارية، مركز المال والأعمال في قلب العاصمة، وقبل نحو 4 سنوات، كانت أبوظبي على موعد مع حدث مهم، شكّل نقلة نوعية في مجال التسوق والترفيه بالإمارة.

ففي أغسطس من عام 2013، تم افتتاح مركز «الغاليريا مول» في جزيرة المارية، ليشكل وجهة جديدة للتسوق والمطاعم الفاخرة بالعاصمة، من خلال 140 منفذاً تستضيف مجموعةً من متاجر التجزئة الراقية والعديد من المطاعم والمقاهي المرموقة.

ومنذ افتتاحها، أصبحت «الغاليريا» موطن علامات الأزياء والمجوهرات الأكثر شهرة عالمياً، فضلاً عن مجموعة من العلامات التجارية الموجودة مسبقاً في أبوظبي.

لتأتي بعد ذلك مرحلة جديدة، مع بدء إنشاء مشروع «المارية سنترال» في أغسطس 2015، ليكون مكملاً للغاليريا ومتصلاً به، إضافة إلى اتصاله بجميع المرافق في مربعة سوق أبوظبي المالي العالمي، حيث يتوقع استقطاب 20 مليون زائر سنوياً، مع افتتاح المركز نهاية العام المقبل.