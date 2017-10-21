ميركل: محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً

بروكسل (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إن المحادثات مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً، ومن غير المرجح أن تنهار»، وذلك في رد إيجابي على مناشدة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للزعماء الأوروبيين بمساعدتها في مسألة الخروج من الاتحاد.

جاءت تصريحات ميركل في نهاية اليوم الأول من قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي، وعقب مناشدة وجهتها ماي لزعماء أوروبا بمساعدتها في إسكات الانتقادات في بلدها، وكسر جمود يكتنف محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الأول: «بعكس ما يصوره الإعلام البريطاني، انطباعي هو أن المحادثات تمضي قدماً خطوة خطوة»، ووصفت اقتراحات في بريطانيا تطالب بوقف المحادثات بأنها «عبثية».

وأضافت: «ليست لدي شكوك مطلقاً في أننا إذا ركزنا جميعا، فسيكون بمقدورنا التوصل لنتيجة جيدة. من جانبي لا توجد أي مؤشرات على أننا لن ننجح».

من جانب آخر، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس: «إنه لا يعتقد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الانسحاب».

وقال للصحفيين: «لدينا بعض التفاصيل لكن ليست لدينا كل التفاصيل التي نحتاجها، لا أفترض أنه لن يكون هناك اتفاق».