سنغافورة تشتري طائرات من «بوينج» بقيمة 10 مليارات دولار

سنغافورة (د ب أ)

من المقرر أن توقع شركة الخطوط الجوية السنغافورية صفقة جديدة مع شركة بوينج لصناعة الطائرات، تبلغ قيمتها 13.8 مليار دولار سنغافوري (10.1 مليار دولار أميركي)، خلال زيارة رئيس الوزراء لي هسين لونج، المقررة للولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

وقال لي خلال مقابلة مع محطة (سي إن بي سي) بثت أمس: «نأمل في توقيع اتفاق بين الخطوط الجوية السنغافورية وبوينج، لشراء مزيد من الطائرات».

ووفقاً لأحدث تقرير سنوي، وقعت شركة الخطوط الجوية السنغافورية خطاب نوايا مع شركة بوينج في فبراير لشراء 20 طائرة (777 - 9) و19 طائرة (787 - 10) في خطوة تقول الشركة: «إنها ستسمح لنمو إضافي، وتحديث الأسطول الجوي، خلال العقد المقبل».

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية لوسائل الإعلام المحلية أمس: «إنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق رسميا خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن التي من المقرر أن تجرى من 22 إلى 26 أكتوبر».

وفى حالة تأكيد الصفقة، سيتم تسليم الطائرات (777 - 9) خلال العام المالي 2021 - 2022، بينما يتم تسليم الطائرات (787 - 10) قبل ذلك بعام.