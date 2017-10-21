شركات تكنولوجية تضغط لإبقاء المهاجرين «الحالمين» في الولايات المتحدة

سان فرانسيسكو (رويترز)

أظهرت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن قرابة 24 شركة أميركية كبيرة في مجال التكنولوجيا وغيرها تعتزم تأسيس ائتلاف للمطالبة بتشريع يسمح للاجئين غير الشرعيين من الشبان بالحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وأضافت أن ائتلاف الحلم الأميركي ينوي مطالبة الكونجرس بإقرار تشريع هذا العام، يسمح لهؤلاء المهاجرين الذين يطلق عليهم اسم «الحالمين» بمواصلة العمل في الولايات المتحدة.

وأشارت إحدى الوثائق إلى أن من بين الشركات الأميركية الكبرى المسجلة في هذا الائتلاف جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وأوبر وآي.بي.إم وماريوت إنترناشونال وغيرها.

وأكدت أوبر عضويتها في الائتلاف.

وقال ماثيو وينج المتحدث باسم أوبر في بيان: «انضمت أوبر إلى ائتلاف الحلم الأميركي، لأننا نقف بجانب الحالمين. نعتزم دعم الحالمين طالما كانوا في حاجة للمساعدة». وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قد شارك في تأسيس مجموعة موالية للهجرة في 2013. وأرسلت هذه المجموعة خطاباً للكونجرس وقعته 800 شركة للدعوة إلى تشريع يحمي الحالمين. والكثير من الشركات التي وقعت على الخطاب أعضاء في الائتلاف الجديد. وقالت الوثائق: «الحالمون جزء من مجتمعنا ويدافعون عن بلادنا ويدعمون اقتصادنا».

وخاض الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتخابات الرئاسة العام الماضي بناءً على تعهد بتشديد سياسات الهجرة، وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.