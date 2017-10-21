«نسبريسو» تطلق حملة إعلانية جديدة

أطلقت نسبريسو حملتها الإعلانية الأحدث، التي تشارك فيها بقصص شخصية لعدد من المزارعين الذين يعود لهم الفضل في إنتاج القهوة الاستثنائية التي تشتهر بها العلامة.

وقاد البحث عن حبوب البن عالية الجودة إلى سلسلة من الخيارات، ومن بينها خيار إطلاق برنامج AAA للجودة المستدامة من نسبريسو، ويعمل البرنامج الذي أطلق في عام 2003 مع المزارعين مباشرة من أجل ضمان اتباع ممارسات مستدامة في زراعة البن، بما يسهم في تحسين جودة القهوة، وزيادة إنتاجية المزارعين وتعزيز كفاءة مزارعهم.

ومن خلال عملها المباشر مع المزارعين في كولومبيا، أدركت نسبريسو بأن معالجة القهوة تختلف من مزرعة لأخرى، ما يجعل توفير مستوى واحد ومتسق من جودة حبوب البن أمراً صعباً.

ولتجاوز هذه المشكلة، تعاون برنامج AAA للجودة المستدامة مع جمعية محلية في بلدة جاردن لبناء مطحنة تعاونية، حيث يمكن للمزارعين إحضار محصولهم من ثمار القهوة وتحويله إلى حبوب البن بطريقة أكثر اتساقاً وبجودة عالية.

ولم يقتصر دور المطحنة التعاونية في الحفاظ على الجودة العالية المعروفة للقهوة، بل كان لها دور أهم إذ أصبح بإمكان المزارعين اليوم تحقيق عائدات أكبر بفضل تحسن جودة قهوتهم، كما أصبح بمقدورهم ادخار وقتهم الثمين بفضل عملية المعالجة المركزية، التي لم تعد تحدث في مزارعهم بعد اليوم، وخلال موسم الحصاد، أصبح بإمكان المزارعين توفير ما يصل 5 ساعات يوماً.