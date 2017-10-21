«كيا الإمارات» تطلق حملة «كليك يور ديل»

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات كيا في دولة الإمارات، عن إطلاق حملة «كليك يور ديل» «Click Your Deal» التي تتيح للعملاء الحصول على عروض حصرية عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع كيا في الإمارات، واختيار أحد موديلاتها، وحجز السيارة المرغوبة.

وتم تصميم الحملة لضمان الراحة المثلى لعملاء كيا، وتحقيق أقصى قدر من التوفير في لمسة زر واحدة.

وتتوافر هذه العروض الحصرية على 20 موديلاً من سيارات كيا الشهيرة، بما في ذلك «كادينزا» و«سيراتو» و«أوبتيما» و«سورينتو» و«سبورتاج»، مما يتيح للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات لشراء سيارات أحلامهم.

ويكون كل واحد من هذه الموديلات متاحاً أيضاً ضمن مجموعة واسعة من مواصفات المحرك وأنواعه، ليزيد ذلك من الخيارات المثيرة المتاحة للعملاء.

وسيتم إطلاق الحملة لفترة محدودة، ما يتيح للعملاء الفرص لامتلاك موديلات كيا، مع إمكانية تحقيق توفير كبير. ويمكن الاستفادة من هذا العرض من خلال زيارة الموقع http://www.kia-uae.com/deals/en.