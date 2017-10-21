خدمات شاملة على سيارات «مازيراتي»

كشف الوكلاء الرسميون لعلامة «مازيراتي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديم باقة من العروض المتميزة وضمان صيانة شاملة على كل سيارات «مازيراتي» المبيعة التي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية الفاخرة. يشتمل هذا العرض «عقد الخدمات الشاملة المتاح على مختلف نماذج التشكيلة» على كل من زيت المحرك وفلاتر الهواء، ووسائد الفرامل الأمامية والخلفية، والأقراص وأحزمة القيادة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المواد القابلة للاستهلاك.

ويمكن للعملاء الاختيار من سيارة السيدان الرياضية التنفيذية – «جيبيلي»، وسيارة السيدان الرائدة – «كواتروبورتيه»، وسيارة «جران توريزمو» الرياضية، وسيارة «جران كابريو» المكشوفة ذات المقاعد الأربعة، وسيارة «ليڤانتي» الوحيدة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من علامة «مازيراتي».

وقال لوكا ديلفينو، مدير عام مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: «خروج السيارة من صالة العرض في مختلف أرجاء المنطقة ليس سوى النقطة التي تبدأ عندها تجربة «مازيراتي»».