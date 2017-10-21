«تو إكس إل» تطلق مسابقة «أُحِب الإمارات»

تزامناً مع بدء الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ46، أعلنت مفروشات «تو إكس إل» (2XL)، عن إطلاق مسابقة بعنوان «أُحِب الإمارات» لتصميم قطع الأثاث لطلبة الجامعات في الدولة، وتتيح «تو إكس إل» فرصة المشاركة في المسابقة لجميع الطلبة الملتحقين بكليات التصميم الداخلي والفنون الجميلة في كل جامعات الدولة.

ويتعين على الطلاب المشاركين في المسابقة إعداد لوحات رقمية تعكس مفهوم اليوم الوطني، ثم ستقوم «تو إكس إل» باختيار أفضل 5 أعمال فنية، وسترسل لأصحابها مصابيح إنارة ليقوموا بتنفيذ أعمالهم عليها.

وقال أميت ياداف، مدير التسويق لدى «تو إكس إل»: «سنقوم باختيار التصاميم الفائزة بناء على مدى الابتكار في العمل الفني، وجودة التصميم، ومدى وضوح الروح الوطنية في التصميم، وتنظم «تو إكس إل» هذه المسابقة للسنة الثانية على التوالي، حيث شهدت النسخة الأولى من المسابقة إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعات الذين حرصوا على تصوير حبهم للوطن من خلال أعمال فنية وإبداعية متميزة»، ويحصل أصحاب أفضل ثلاثة تصاميم على قسائم شرائية بقيمة 10، و5، و3 آلاف درهم على التوالي، بينما يحصل أصحاب التصميمين الآخرين على قسائم شرائية بقيمة 1000 درهم لكل منهما، وسيتم الإعلان عن التصاميم الفائزة قبل اليوم الوطني لدولة الإمارات.