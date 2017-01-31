مصطفى الديب (أبوظبي)

انتظم أمس لاعبو المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر في معسكر استعدادي خاص لبطولتي غرب آسيا والعربية المقررة إقامتهما في الأردن من 10، وحتى 24 من فبراير المقبل.

ويمثل المنتخب في بطولة غرب آسيا محمد مصطفى شهاب وعبدالرحمن سيف وخالد الكمالي في السنوكر، وعمران سالم وصلاح الريماوي ومحمد الحوسني في البلياردو، وسينضم محمد الجوكر وعبدالله العطار لمنتخب السنوكر في البطولة العربية، وكذلك سينضم عبدالله كرستجي لمنتخب البلياردو. وينتظم لاعبو السنوكر في معسكر يتضمن تدريبات يومية بصالة الاتحاد بدبي، فيما يعسكر لاعبو البلياردو في صالة هوك برأس الخيمة. وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة التصفيات النهائية للاعبي المنتخب الذين سوف يشاركون في البطولة، وشهدت التصفيات منافسة قوية حتى أعلن عن تأهل ثلاثي السنوكر محمد مصطفى شهاب وعبدالرجمن سيف وخالد الكمالي.

من جهته، أكد محمد عبدالله إداري المنتخب أن جميع اللاعبين انتظموا في التدريبات التي سوف تتواصل حتى موعد السفر إلى الأردن.

وقال: المنتخب يستعد بقوة للمشاركة في البطولتين، وذلك للمنافسة في القمة، مشيراً إلى أن اللاعبين يمتلكون سجلاً مميزاً في هاتين البطولتين، خصوصاً البطولة العربية التي يحمل لاعبونا لقبها، ومن هذا المنطلق يسعى الجميع للحفاظ على اللقب.

وأشاد باستعدادات الجميع للبطولتين، مشيراً إلى أن الاتحاد وفر كل سبل الدعم للاعبين من أجل استمرارهم في طريق النجاح وحصد البطولات، ورفع علم الدولة خفاقاً في مختلف المحافل الخارجية.

ووعد عبدالله بتقديم الجميع لمستويات مميزة في الحدثين، مشيراً إلى أن هناك تفاؤلاً كبيراً من جانب الجميع بنتائج المنتخب الوطني، خصوصاً أن اللاعبين لديهم حوافز كثيرة أهمها الحفاظ على قمة العرب التي تم الصعود إليها في العام الماضي عن جدارة واستحقاق، فضلاً على مواصلة النتائج المميزة على صعيد القارة الآسيوية.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في المحفلين الكبيرين، وأن يعود اللاعبون بلقبي البطولتين رغم المنافسة الشرسة من العديد من الدول المشاركة، سواء الآسيوية أو العربية.​