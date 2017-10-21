الدول الغنية تتعطش مجدداً للنفط

ترجمة: حسونة الطيب

ربما يتبدد الجهد الذي بذلته الدول الغنية بشأن خفض استهلاك النفط لمدة عقد كامل، بفعل دفع انخفاض أسعار النفط، لعجلة الطلب وعودة المستخدمين للسيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

وتشير الأرقام الواردة من الوكالة الدولية للطاقة ومؤسسات عالمية أخرى، إلى أن طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط والذي تراجع في الفترة بين 2005 إلى 2014، أخذت وتيرته في ارتفاع سريع خلال السنوات الثلاث الماضية، في أعقاب انهيار أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل، لدون 55 دولاراً.

وفي حالة استمرار هذا التوجه، ربما تنعكس نسبة خفض دول المنظمة من استهلاك النفط بنحو 62% بحلول نهاية السنة المقبلة، بصرف النظر عن مساعي الحكومات الهادفة لكفاءة استهلاك الوقود وتقليص تلوث الهواء والاعتماد على النفط الأجنبي.

وألقت الزيادة في استخدام النفط في الدول الغنية، التي كان من المتوقع انخفاضها قبل سنوات عديدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة استهلاك الدول الناشئة، بشكوكها حول الوقت الذي يسجل فيه الطلب العالمي أرقاماً قياسية. ونوهت بعض الشركات الكبيرة مثل رويال دوتش شل، بأن ذلك ربما يحدث قريباً مع حلول بداية العقد المقبل.