130 مليون وحدة مبيعات «ثينك باد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت لينوفو خلال فعالية حصرية في يوكوهاما موطن ThinkPad عن إطلاقها إصدار خاص يحتفي بمرور 25 عاماً على إطلاق الحاسب الذي بلغت مبيعاتها منه 130 مليون وحدة خلال تلك الفترة، ويجسد هذا الإصدار الخاص التصميم الكلاسيكي، ويتضمن مميزات من الإصدار القديم، مثل لوحة مفاتيح ThinkPad الخلفية الكلاسيكية ذات الـ 7 صفوف، وأزرار مخصصة للصوت ومصابيح ليد لبيان الحالة، ولوغو متعدد الألوان. يمتاز الإصدار الخاص من ThinkPad بأنه يعتمد على معالج من نوع «إنتل كور آي7-7500 يو» مع بطاقة رسومية منفصلة من نوع «إنفيديا جي فورس 940 إم إكس» وشاشة عالية الوضوح لمسية من مقاس 14 بوصة، ليقدم ThinkPad أداءً عاليًا متفوقاً جداً بالمقارنة مع الطراز الأصلي 700 سي.

أطلق ThinkPad 700C الأصلي في 5 أكتوبر عام 1992، وصممه ريتشارد ساببر، وتم هندسته في مختبرات ياماتو في اليابان، وكان 700C بداية لرحلة مذهلة مستوحاة من مربع بينتو التقليدي الياباني، في غضون بضعة أشهر، فاز بأكثر من ثلاثمئة جائزة، وأصبح رمزاً للرؤساء والمديرين التنفيذيين، وساعد المستكشفين للوصول إلى الأماكن النائية على الأرض، ودعم عشرات البعثات في الفضاء وأسهم في نمو عدد لا يحصى من الشركات.