3.7 تريليون دولار الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات 2018

دبي (الاتحاد)

من المتوقع أن يصل مستوى الإنفاق على تقنية المعلومات عالمياً إلى 3.7 تريليون دولار في عام 2018، ما يشكل نمواً بمقدار 4.3% مقارنة بالعام 2017، والذي من المتوقع أن يبلغ حد الإنفاق خلاله إلى 3.5%، وفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة جارتنر.

وتشير توقعات جارتنر إلى أن البرمجيات المخصصة للمؤسسات، إلى جانب خدمات تقنية المعلومات، تشهد نمواً مستمراً وقوياً، بينما تستحوذ خدمات الاتصالات على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق، من المتوقع أن ينمو معدل الإنفاق على البرمجيات 8.5% في العام 2017، على أن يرتفع المعدل إلى 9.4% في العام 2018 ليصل إلى 387 مليار دولار (انظر الجدول 1)، ومن المتوقع أيضاً أن ينمو معدل الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات 4% في العام 2017 ليبلغ 931 مليار دولار، بينما يرتفع إلى 5.3% في العام 2018 ليصل إلى 980 مليار دولار.