«موتورولا» تزاحم كبار منتجي الهواتف بمواصفات عالية وأسعار تنافسية

دبي (الاتحاد)

تعول شركة «موتورولا موبيليتي» على المواصفات العالية لهواتفها وأسعار التنافسية لمواجهة منافسة كبار منتجي الهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة إصداراً من الهاتفين Moto G5S وMoto G5S Plus، في سوق الإمارات،

وكلاهما من المفترض أن يقدم ترقيات وتحسينات عدة تميزهم عن الإصدار الأصلي Moto G5 وMoto G5 Plus.

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