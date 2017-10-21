«موتورولا» تزاحم كبار منتجي الهواتف بمواصفات عالية وأسعار تنافسية

دبي (الاتحاد)
تعول شركة «موتورولا موبيليتي» على المواصفات العالية لهواتفها وأسعار التنافسية لمواجهة منافسة كبار منتجي الهواتف الذكية.
وفي هذا السياق، أطلقت الشركة إصداراً من الهاتفين Moto G5S وMoto G5S Plus، في سوق الإمارات،
وكلاهما من المفترض أن يقدم ترقيات وتحسينات عدة تميزهم عن الإصدار الأصلي Moto G5 وMoto G5 Plus.
سعة بطارية أكبر
وزوّد الهاتفان ببطارية سعتها 3000 ميلي أمبير/الساعة تدوم طوال اليوم، كما تم دعمهما بتقنية الشحن السريع TurboPower، التي تقدم 5 ساعات من الأداء على الهاتف عند الشحن لمدة 15 دقيقة، يتميز الإصدار الجديد لهاتف Moto G5S بكاميرا عالية الدقة 16 ميجا بيكسل مع ضبط تلقائي سريع للصورة، وتتيح هذه الميزة التقاط الصورة المثالية من دون القلق من اهتزاز الكاميرا. كما يمكن للمستخدم التقاط صور السيلفي الجماعية بسهولة بفضل الكاميرا الأمامية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجا بيكسل مزودة بفلاش LED للحصول على أفضل صورة ليلاً أو نهاراً. ... المزيد