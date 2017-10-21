ترجمة: حسونة الطيب

استمر احتدام المنافسة لسنوات عديدة بين آبل وسامسونج لجذب المستهلكين، في وقت تسعى فيه الشركتان لاحتكار مزدوج لسوق الهواتف الذكية الراقية. وتسيطر الشركتان مع بعضهما، على ثلثي السوق العالمية، حيث يقدر نصيب آبل من عائدات هذه الهواتف بنحو 44%، بينما تذهب 22% لشركة سامسونج الكورية الجنوبية.

وكثيراً ما طرقت الشركتان أبواب المحاكم حول العالم تتهم كل منهما الأخرى في قضايا تتعلق بالملكية الفكرية. ونجحت آبل السنة الماضية، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق، عندما تعثرت سامسونج بسبب مشاكل في بطارية جهاز جالاكسي نوت7.

وعادة ما تتهم آبل سامسونج في اختراق براءاتها للهواتف الذكية، إلا أن الأخيرة والتي تعودت على محاكاة ابتكارات آبل، باتت الآن هي التي تسبق في اختراع مزايا جديدة. وكانت سامسونج مثلاً، أول شركة تقوم بإطلاق شاشة (أو أل إي دي). وتعول سامسونج، كثيراً على هاتفها الجديد جالاكسي نوت8 في استعادة بعض العملاء الذين فقدتهم في السنة الماضية.

ومن المرجح، احتدام المنافسة بين الشركتين بشكل أكبر، رغم أن سامسونج هي واحدة من بين أهم موردي المكونات لشركة آبل ومن المتوقع أن تقوم بتوفير شاشات (أو أل إي دي) والرقاقات لأخر أجهزة الآي فون التي تنتجها آبل.