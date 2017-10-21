المؤشرات المحلية المالية تتداول قرب مستويات مقاومة رئيسة

أبوظبي (الاتحاد)
تحسنت قيم وأحجام الأسواق المالية المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتمضي المؤشرات المالية المحلية بشكل عرضي في مساحات التداول نفسها من دون إحراز تقدم صعودي ملحوظ، بحسب أسامة العشرى عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا.
وقال العشرى: «إن المؤشرات مستمرة في التداول قرب مستويات مقاومة رئيسة، يرجح اختبارها صعوداً خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يعززه انتعاشه تداولية خلال تداولات الربع الحالي لكلا المؤشرين»، مؤكداً أنه لا يوجد خطر جسيم في التوقيت الحالي من عقد صفقات مضاربية محسوبة المخاطر من دون احتفاظ، مع عدم الإفراط في التشاؤم ما لم تتعرض المؤشرات لمستويات دعم رئيسة، وهو احتمال غير متوقع في التوقيت الحالي.
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أما مؤشر سوق العاصمة أبوظبي، فقد نجح في الارتداد صعوداً، ليتداول من جديد فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 4500 نقطة، مما يسهل عليه استئناف موجات الصعود خلال تداولات الربع الحالي، استهدافاً لمستويات مقاومة جديدة، بدءاً من مستوى المقاومة الأول عند 3587 نقطة، وامتداداً لمستوى المقاومة الرئيس 4757 نقطة، على الرغم من استمرار التدني في أحجام وقيم تداول السوق خلال تداولات الأسبوع الأخير، مع الإشارة إلى أن المؤشر يبقى عرضة للتراجع من جديد على المدى المنظور، ما لم يفلح في تجاوز مستوى المقاومة الأول عند 4587 نقطة، وبشكل حقيقي.
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وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي استمر في التداول والإغلاق قرب أدنى مستوياته لهذا العام وأدنى مستوياته لست سنوات أيضاً، ومن المنتظر أن يحاول المؤشر الارتداد صعوداً صوب مستويات المقاومة القريبة على سبيل التصحيح، قبل أن يعاود التراجع من جديد صوب مستويات الدعم من دون حاجز الدعم النفسي عند 8000، في مستهدف غالباً سوف يصل مداه مستوى الدعم الرئيس عند 7750 نقطة خلال تداولات الربع الحالي وعندها لكل حادث حديث.
وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي نجح في تسجيل سعر أعلى تاريخي جديد فوق حاجز الـ 14000 نقطة خلال تداولات الشهر الحالي، قبل أن يتراجع مؤقتاً على سبيل التصحيح قرب مستوى الدعم الرئيس عند 13500 نقطة، غير أنه نجح في الارتداد صعوداً في نهاية تداولات الأسبوع.
ومن المرجح أن يستأنف المؤشر موجات الصعود من جديد على المدى المتوسط استهدافاً لمستويات مقاومة جديدة، أول مداها مستوى المقاومة الأول الجديد عند 14281 نقطة، وامتداداً لمستويات مقاومة جديدة قد يصل مداها مستويات المقاومة حول منطقة المقاومة الشرعية عند 14500 نقطة، في تداول سوف يكون عالي المخاطر.