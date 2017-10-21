«سيولة الأسهم» تقفز لمستويات يناير تفاؤلاً بالنتائج الربعية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قفزت سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتسجل مستويات محققة خلال شهر يناير الماضي، لتسجل مع نهاية الأسبوع نحو 3.65 مليار درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 2.88 مليار سهم، مستفيدة من حالة الزخم والتفاؤل السائدة بين أوساط المستثمرين والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وسطاء وخبراء ماليين.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن حالة الزخم التي شهدتها الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع جاءت كنتيجة مباشرة لتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة التي تقل أسعارها عن الدرهم، ما أدى إلى دخول سيولة جديدة على شكل مضاربات، متوقعين استمرار موجات الصعود التي تتركز على الأسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن أسهم قيادية منتقاة، ومنها سهم «إعمار» مع زيادة وتيرة التفاؤل بما ستؤول عنه اجتماع الجمعية العامة للشركة.

وأوضح الخبراء أن اختراق قيمة التداولات اليومية لمستوى المليار درهم يعد مؤشراً قوياً لعودة الأسواق إلى مستويات الشهور الأولى من العام الجاري، مؤكدين أن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد المصرف الخليجي التجاري، وهي شركة مساهمة بحرينية، ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، وذلك تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي، كان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين، خصوصاً بالنتائج المتوقعة لشركة «جي إف إتش» التي تمتلك حصة 47% في المصرف البحريني.

وأعرب الخبراء عن تخوفهم من جراء عمليات جني الأرباح المتوقعة خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال جلسات الماضية، مؤكدين أن السمة الرئيسية التي تموج بها الأسواق خلال المرحلة الراهنة تتمثل في لجوء المضاربين إلى سرعة الخروج والخوف من الاستمرار بعد تحقيق أرباح سريعة، منوهين إلى أن هذا السلوك أصبح طبيعياً بعد مرور الأسواق بفترة ركود طويلة استمرت لأكثر من ستة أشهر.