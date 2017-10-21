«سيولة الأسهم» تقفز لمستويات يناير تفاؤلاً بالنتائج الربعية

حاتم فاروق (أبوظبي)
قفزت سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتسجل مستويات محققة خلال شهر يناير الماضي، لتسجل مع نهاية الأسبوع نحو 3.65 مليار درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 2.88 مليار سهم، مستفيدة من حالة الزخم والتفاؤل السائدة بين أوساط المستثمرين والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وسطاء وخبراء ماليين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن حالة الزخم التي شهدتها الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع جاءت كنتيجة مباشرة لتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة التي تقل أسعارها عن الدرهم، ما أدى إلى دخول سيولة جديدة على شكل مضاربات، متوقعين استمرار موجات الصعود التي تتركز على الأسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن أسهم قيادية منتقاة، ومنها سهم «إعمار» مع زيادة وتيرة التفاؤل بما ستؤول عنه اجتماع الجمعية العامة للشركة.
|
وأعرب الخبراء عن تخوفهم من جراء عمليات جني الأرباح المتوقعة خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال جلسات الماضية، مؤكدين أن السمة الرئيسية التي تموج بها الأسواق خلال المرحلة الراهنة تتمثل في لجوء المضاربين إلى سرعة الخروج والخوف من الاستمرار بعد تحقيق أرباح سريعة، منوهين إلى أن هذا السلوك أصبح طبيعياً بعد مرور الأسواق بفترة ركود طويلة استمرت لأكثر من ستة أشهر.
|