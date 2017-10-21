وفد «غرفة أبوظبي» يختتم زيارته المغرب

مراكش (وام)

اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول زيارة للمغرب جرى خلالها بحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

وتناول الوفد الذي ترأسه إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، خلال لقائه عبدالفتاح البجيوي والي مراكش جهود الغرفة للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة جاذبة للأعمال وتعريف الشركات الخارجية بفرص الأعمال في أبوظبي.

حضر اللقاء سعيد الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة لدى المغرب وعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين.

وأشاد والي مراكش بالعلاقات المتينة التي تربط بلاده بالإمارات مبدياً إعجابه بما حققته من إنجازات اقتصادية رائدة خلال سنوات قليلة مما جعل منها وجهة فريدة لممارسة الأعمال في العالم.

ومن جانبه، قال إبراهيم محمد المحمود: إن الغرفة تستهدف من خلال الزيارة التعرف على بيئة الأعمال، وبحث شراكات في قطاعات واعدة مع رجال الأعمال في المغرب فضلًا عن تسليط الضوء على المزايا التي توفرها الإمارة للشركات في المغرب للتوسع في أسواق المنطقة وصولاً إلى القارة الإفريقية، وكشف أن التبادل التجاري الثنائي متنوع جداً ولا يزال هناك مجال كبير لزيادته.