ذيبز وستورمز.. سباق إلى بطاقة النهائي

‫محمد سيد أحمد (أبوظبي)‬

يلتقي اليوم فريقا ذيبز وستورمز في ثاني مبارياتهما بنصف نهائي دوري هوكي الجليد، بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وفي حال فوز ذيبز يتأهل إلى نهائي البطولة، في حال خسارته يخوض الفريقان مواجهة فاصلة لتحديد المتأهل.

وكان ذيبز قد تأهل إلى نصف النهائي بعد أن تصدر البطولة برصيد 31 نقطة، بينما جاء تأهل ستورمز بعد فوزه على مايتي كاملز في مباراة فاصلة 6-3، عقب تعادلهما بواقع الفوز في كل مباراة لكل منهما، ليتأهل ستورمز لمواجهة ذيبز في نصف النهائي، حيث التقيا أمس الأول في مباراة قوية، شهدت فوز ذيبز 6 3.

وافتتح عمر الشامسي قائد فريق ذيبز التسجيل في الشوط الأول، بعد تمريرة محسنة من له أرتسيوم كاركوتيسكي لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق ذيبز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني بادر ستورمز إلى تسجيل هدف التعادل عن طريق جوسي كورفاكنجاس، لكن ذيبز أكد تفوقه في المباراة وأحرز هدفين متتاليين عن طريق جيري استوبر وأرتسيوم كاركوتيسكي، على التوالي.

وبعدها نجح ستورمز في تقليص الفارق عبر ألكسي هورفنين، بعد صناعة متقنة من قائد الفريق جمعة الظاهري، لينتهي الشوط الثاني بتقدم فريق ذيبز 3 - 2.

وفي الشوط الثالث الفاصل أكد ذيبز تقدمه وسيطرته على المباراة، عندما سجل فيصل البلوشي هدفين متتاليين في شباك ستورمز، ثم أضاف جيري أستوبر الهدف السادس لذيبر، قبل أن يضيف ستورمز هدفه الثالث والأخير في المباراة من ركلة جزاء نفذها محمد الكعبي، لتنتهي المباراة 6 - 3 لصالح ويبز.

وفي سناريو مشابه فاز سكوربينز على فايبرز في المباراة الفاصلة بينهما 4-3، وتأهل بذلك إلى مربع الذهب ليواجه وايت بيرز.