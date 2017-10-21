«الاتحاد للطيران» تطلق 5 طائرات تحمل شعار مهرجان «تي مول» العالمي للتسوق

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران وشركتا تي مول وعلي تريب التابعتان لمجموعة علي بابا، أمس 5 طائرات تحمل شعار مهرجان التسوق العالمي 11.11 لعام 2017.

وغادرت الطائرات الخمس المزدانة بشعار المهرجان من أبوظبي إلى أربع وجهات في جمهورية الصين، تشمل بكين وشنغهاي وتشنغدو وهونغ كونغ.

وخلال الشهر المقبل تحمل هذه الطائرات تلك العلامة المميّزة إلى 40 مدينة معروفة على امتداد شبكة وجهات الاتحاد للطيران حول العالم، يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين أكثر من 721 مليون مستخدم، وشهدت صناعة التجارة الإلكترونية فيها نموًا مطّردا على مدار العقد الفائت.

وتعتبر شركة تي مول أحد الأطراف الرائدة على مستوى التجارة الإلكترونية في الصين، وسرعان ما أصبح مهرجان التسوق العالمي 11.11 الخاص بها أكبر وأهم مهرجانات التسوق في الصين.

وسيتم تشغيل تلك الطائرات الخمس عبر المركز الرئيس للعمليات التشغيلية في أبوظبي وبين الوجهات التي تشغلها الاتحاد للطيران في آسيا، وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.

ومن خلال إمكانية الوصول لما يقرب من 200 مليون مستخدم مسجل في علي تريب، يقوم المتجر الرئيس عبر الإنترنت بتعزيز الوصول الرقمي للاتحاد للطيران إلى الأسواق الصينية، وساهم في جعل منتجاتها وخدماتها المميزة أكثر قربًا من الضيوف الصينيين.

وبالاستفادة من الفرص المتاحة عبر مهرجان تي مول العالمي للتسوق 11.11 لعام 2017، يوسع الطرفان شراكتهما المبتكرة في قطاع التجارة الإلكترونية. وستواصل العلامتان التجاريتان العمل معاً للوصول لهدفهما الرئيس من أجل تعزيز مكانتهما وتأثيرهما في الأسواق العالمية.

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية: «تعتبر مجموعة علي باباً شريكاً في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد للطيران، فبصفتنا شركة طيران عالمية، فنحن نحرص على البحث باستمرار وتوفير خدمات تلبي متطلبات واحتياجات المسافر الصيني، سعياً منا لإجراء تحسينات على مختلف أصعدة العمليات التشغيلية. وإن الصين تعتبر أحد أسواق النمو الرئيسة، وعلينا رصد توجهات السوق. وستعمل الاتحاد للطيران عن كثب مع مجموعة علي بابا لتلبية توقعات العملاء في الصين، وتعزيز أبوظبي في هذه السوق التي تشهد تطوراً سريعاً».