السيارات الكهربائية أكثر كفاءة من العاملة بالوقود

أ ف ب

أظهرت معلومات جمعتها مجموعة «كونسيومر ريبروترس» (تقارير المستهلكين) الأميركية أن السيارات الكهربائية تبدي كفاءة أكثر من تلك العاملة بالوقود.

وقالت المنظمة، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة ديترويت عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إن «السيارات الكهربائية ذات كفاءة عالية».

فهي تتمتع بتصميم أقل تعقيداً من تلك العاملة بالوقود أو التي تعمل بالكهرباء والوقود معاً، وفقاً لجاك فيشر رئيس المنظّمة، وخصوصاً لأنها تخلو من نظام الإمداد بالوقود والتبريد وقطع أخرى مثل المصافي والشموع الكهربائية.

وبحسب التجارب التي أجرتها المجموعة، تبيّن أن سيارات «شوفروليه بولت» الكهربائية التي تصنعها شركة «جنرال موتورز» تبدي كفاءة كبيرة، رغم أن الشركة معروفة أحياناً بضعف سياراتها.

وقال فيشر «إنها من أفضل السيارات لدى جنرال موتورز»، مشيراً أيضاً إلى المكانة العالية التي تتمتع بها سيارات «تيسلا»، فيما تلقت سيارات «إكس» عدداً من الملاحظات، وخصوصاً حول تصميمها الداخلي وجهاز الراديو وجهاز تحديد المواقع.