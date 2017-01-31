«ريتش سيربرايز» لرئيس الدولة بطل «مصدر»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «آر بي ريتش سيربرايز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف إيريك ليمارتنيل وبقيادة تاج أوشي، بطلاً للشوط الثالث لمسافة 2200 متر على لقب سباق مدينة مصدر للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، الذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات حفل السباق التاسع لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي تألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

واستعاد «آر بي ريتش سيربرايز» البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «تي أتش ريتشي»، تألقه بعد الإخفاق الذي لازمه في سباقين، ليقدم عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض من الخلف، ليتفوق بفارق 1.25 طول عن «جبل علي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقطع الجواد البطل المسافة في زمن قدره 2:28:14 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «أتش كيه حيزوم» لعبدالله الرحماني. وقال المدرب إيريك ليمارتنيل: فوز «سيربرايز» لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، وكنا نعتقد أن لديه فرصة كبيرة، خاصة أن شروط السباق ناسبته، وعليه كنا نأمل منه الكثير.

عقب ختام الشوط، تسلم سالم الكتبي مدير سباقات خيول صاحب السمو رئيس الدولة، جائزة الفوز من عدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.