جمهور غاضب يقتل 8 أشخاص اتهمهم بأنهم مصاصو دماء

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قتل ثمانية أشخاص اتهموا بأنهم «مصاصو دماء» على أيدي غوغاء غاضبين في مالاوي بجنوب القارة الإفريقية.

وتستند عمليات القتل، التي وقعت جنوب مالاوي، إلى الاعتقاد بأن «مصاصي الدماء» الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء كانوا يدخلون منازل سكان وهم نائمون ويمصون دماءهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة رامسي موشاني، اليوم الجمعة، إن عملية قتل وقعت أمس الخميس في مدينة «بلانتير» بجنوب البلاد عندما اتهمت مجموعة من السكان الغاضبين رجالاً بأنهم مصاصو دماء ثم قتلتهم.

وأضاف المتحدث أنه تم اعتقال 31 شخصاً بناء على اتهامات بالقتل والاعتداء وإشعال حريق متعمد بسبب عمليات القتل التي تورط فيها الغوغاء.

وأصدرت الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة في مالاوي تحذيرات للأجانب من زيارة جنوب مالاوي.

وتترسخ الأساطير والخرافات بشكل عميق في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، حيث إن نحو 40 بالمئة من البالغين أميون، طبقاً للأمم المتحدة.