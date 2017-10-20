  • الجمعة 30 محرم 1439هـ - 20 أكتوبر 2017م

محمد بن راشد يعلن حكومة العبور إلى «مئوية الإمارات»

رئيس الدولة يعتمد التشكيل الوزاري الجديد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017

أبوظبي (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الحكومة الجديدة بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشهدت استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية بالإضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية، ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.

وشهد التشكيل الوزاري الجديد استحداث أربعة مناصب وزارية جديدة، وهي وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم المتقدمة، ووزير دولة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي إضافة إلى منصب وزير دولة.

كما شهدت بعض الوزارات تغييرات هيكلية، من بينها وزيرة الدولة للسعادة التي أضيف لها ملف جودة الحياة، ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي التي أضيف لها ملف المهارات المتقدمة، ووزارة الطاقة التي أضيف لها ملف الصناعة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن التعديل الحكومي الجديد.. وأكد أن «التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة، وإطلاق مئوية الإمارات وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 