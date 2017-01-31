120 فارساً في كأس فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، كشفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أمس، تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة كأس فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز التي تستضيفها أبوظبي يومي 24 و25 فبراير المقبل في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي رصدت للفائزات 570 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق ماريوت داون تاون في أبوظبي، بحضور الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عضو مجلس إدارة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد عبد الله القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد علي الجنيبي رئيس قسم قفز الحواجز ممثل اتحاد الفروسية، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، والفارسة المخضرمة ميثة محمد الهاجري.

وتقام البطولة بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ودعم كل من مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية، ونادي أبوظبي للفروسية، وبرعاية إسطبلات الشراع، وشركة «لونجين»، ومستشفى هيلث بوينت، وقناة ياس الرياضية، وجمعية الإمارات للخيول العربية، ومجلة ماجد. كما أعلن عن إطلاق فعاليات «قرية الفروسية»، وهي منطقة الأنشطة الخاصة بالبطولة، والتي تقام للمرة الأولى على هامش منافسات النسخة الرابعة لاستقطاب الأسر والعائلات وتوفير خدمة الدروس الأولية لتعليم فنون الفروسية.

وفي بداية المؤتمر، أكدت الدكتورة مي الجابر أن البطولة تمثل منصة متميزة تجمع أمهر الفارسات والفرسان من كافة أنحاء العالم، وتوقعت أن تشهد النسخة الرابعة مشاركة 120 فارسة وفارساً من أكثر من 20 دولة للمنافسة على جوائز البطولة القيمة، وأوضحت أن باب التسجيل سوف يظل مفتوحاً حتى تاريخ 23 فبراير المقبل لإتاحة الفرصة أمام كل الراغبين والراغبات في المشاركة.