معسكر داخلي يجهز «أصحاب الهمم» لمونديال رماية العين

أسامة أحمد (دبي)

خاطب الاتحاد الدولي للرماية منتسبيه للتسجيل في كأس العالم لرماية المعاقين التي تستضيفها العين منتصف مارس المقبل للعام الثالث على التوالي، وتم تحديد 15 يناير الجاري كآخر موعد لغلق باب التسجيل، خصوصا أن نسخة 2018 تشهد أكثر من مسابقة جديدة مما يصب في مصلحة المنافسة.

وينتظم منتخبنا الوطني للرماية في معسكر داخلي لمدة 45 يوماً اعتباراً من نهاية يناير الحالي ضمن برنامجه الموضوع لخوض تحدي مونديال العين بعد الإنجازات التي ظل يحققها كان آخرها في الجولة الخامسة لكأس العالم التي أقيمت بفي بانكوك نوفمبر الماضي، ونجح خلالها في التحليق بـ 6 ميداليات ملونة «3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين» وشهدت البطولة تحطيم الرقم العالمي في مسابقة 50 متر راقد عن طريق بطلنا الأولمبي عبدالله العرياني الذي يسعى لتكرار المشهد، خاصة انه صاحب رقمين عالميين في مسابقتي 10 أمتار هوائي و50 متراً ثلاثة أوضاع.

وكان عبدالله الكمالي مدير منتخب الرماية قد وقع عن اللجنة المنظمة على عقد استضافة العين لنسخة عام 2018 مع تايلار أندرسون مدير اللجنة الدولية لرماية المعاقين على هامش الجولة الرابعة لكأس العالم التي أقيمت بكرواتيا.

وارتدى عبدالله العرياني بطلنا الأولمبي ونجم منتخبنا لأصحاب الهمم للرماية قفاز التحدي لترك بصمة جديدة في مونديال العين تعزز إنجازاته الأولمبية التي ظل يحققها، حيث يعد أول لاعب إماراتي يحصل على 3 ميداليات فضية في دورة واحدة بعد أن حلق بالمركز الثاني في ريو 3 مرات كما انه أول لاعب يبلغ المجد الأولمبي 4 مرات بحصوله على ذهبية «لندن 2012» و 3 فضيات في ريو. ووصف العرياني مونديال العين بالتحدي الجديد مشيرا إلى أن منتخب الرماية يتطلع من أجل ترك بصمة جديدة في هذا الحدث العالمي المهم وخصوصا أن رياضة «أصحاب الهمم» تشهد تطوراً كبيراً في جميع الألعاب ولا سيما على صعيد الرماية التي قطعنا فيها شوطاً كبيراً ونتطلع للمزيد من الإنجازات في المنافسات المقبلة. وقال: «أصحاب الهمم» جاهزون دائما لخوض التحدي وتحقيق إنجازات جديدة ونعد بالمزيد من الميداليات الملونة التي ستضاف إلى سجل رياضة اللعبة، واختتم بطلنا الأولمبي حديثه بقوله: أتمنى التوفيق لزملائي بمنتخب الرماية ونتوقع منهم تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية تعزيزا للمكتسبات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» على الصعد كافة».