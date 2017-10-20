منتدى «الاتحاد» الـ 12 يناقش مكافحة الإرهاب في دول «التعاون»

طه حسيب (أبوظبي)

تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي ومكافحة الإرهاب»، انطلقت أمس فعاليات منتدى«الاتحاد» السنوي الثاني عشر، التي تضمنت أربع جلسات طرح خلالها المشاركون 11 ورقة عمل. واستهل سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام» فعاليات المنتدى، بكلمة، أكد فيها أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 م يقف الآن أمام لحظة الحقيقة، فالأطر القانونية والمواثيق الناظمة للتنسيق والتعاون والتكامل داخل المجلس، لم تمنع النظام القطري عن التغريد خارج السرب الخليجي.

وأشار إلى أن هذا النظام يواصل سياساته الضارة بدول المجلس وأيضاً بالأمن القومي العربي، فمن تكريس الإعلام الأيديولوجي الكاذب إلى دعم الميليشيات الإرهابية وتيارات الفكر الظلامي، إلى الارتماء في حضن الطامعين والمتآمرين، إذ يعصف نظام «الحمدين» بمواثيق التضامن الخليجي، ويقف بسلوكه وتوجهاته بعيداً عن المظلة الخليجية، بل يقترب من معسكر الخصوم والأعداء.

وأكد مدير عام «أبوظبي للإعلام» خلال المنتدى أنه منذ أكثر من عشرين عاماً، والمساعي الخليجية لإقناع النظام القطري بالتوقف عن ممارساته في نشر الفوضى ودعم الإرهاب لم تتوقف، لكن هذا النظام آثر الاستخفاف والمماطلة وتمترس بلغة التحدي الفارغة.

وقال د. علي بن تميم: 20 عاماً من الصبر والمناشدات والاتفاقيات، لكن لم يلتزم النظام القطري، وما حدث من قطع العلاقات مع النظام القطري كان متوقعاً، والرسالة المطلوب توصيلها عبر الموقف الإماراتي السعودي البحريني المصري، واضحة وصريحة مفادها «انتهى وقت اللعب يا قطر»..اللعب بالعلاقات مع الأشقاء، اللعب بأمن وأمان الدول العربية، اللعب بالدم العربي، وبالمستقبل العربي.