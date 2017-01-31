سوق أبوظبي العالمي ينظم ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بالشراكة مع «تيمينوس»، الشركة المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية للمؤسسات المالية، ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية «فينتك انوفيشين جام» في أبوظبي يوم 7 مارس القادم بجزيرة الماريه، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان «يعد الملتقى منصة مميزة تتيح للشركات عرض منتجاتهم وحلولهم المبتكرة في التكنولوجيا المالية، حيث يعد ملتقى أبوظبي جزءاً من سلسلة تضم خمسة ملتقيات تنظمها «تيمينوس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال 2017، تتيح خلالها لأصحاب المنتجات والتقنيات المبتكرة التأهل لعرض مشاركاتهم ضمن أعمال «ملتقى مجتمع تيمينوس» المقرر انعقاده في أبريل القادم في العاصمة البرتغالية لشبونة».

ونجحت سلسلة ملتقيات «تيمينوس» للابتكار في التكنولوجيا المالية خلال 2016 في استقطاب مشاركة 58 شركة تكنولوجيا مالية من 17 دولة حول العالم، حيث انعقدت الملتقيات في مدن رئيسة شملت لندن، وميامي، وسنغافورة، ودبي، وإستعرض المشاركون منتجاتهم وتقنياتهم بشكل عملي أمام الحضور، وتم اختيار عدد من المشاركات المتأهلة لتقديم العروض النهائية في ملتقى برشلونة الذي حضره أكثر من 1500 مشارك من المهتمين بالتكنولوجيا المالية.

وكان سوق أبوظبي العالمي كشف في مارس من العام الماضي عن خططه ليتحول لمركز رائد للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلق في نوفمبر الماضي «المختبر التنظيمي»، وهو مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة تتيح للشركات والمؤسسات المالية تطوير واختبار وإنتاج حلول وخدمات ابتكارية متصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة ومُحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة.

وتسهم هذه الخطوات في تعزيز تطوير قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات، حيث يلتزم سوق أبوظبي العالمي بتوفير الأطر التنظيمية المناسبة ومختلف سبل دعم وإرشاد المشاركين في التكنولوجيا المالية لفهم وتلبية المتطلبات الضرورية لتحقيق نمو وازدهار أعمالهم.

وقال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي «تؤكد شراكتنا مع «تيمينوس» على التزامنا الراسخ بتطوير مجتمع متكامل ومستدام للتكنولوجيا المالية يحتضن مختلف المؤسسات المالية والمشاركين في التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة، كما سنواصل العمل بشكل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الأطراف المعنية لدعم فرص الأعمال ومجالات الابتكار في القطاعات المالية».

من جانبه، قال بين روبينسون، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة «تيمينوس» «تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اهتماماً متزايداً بالتكنولوجيا المالية، وهي زاخرة بالأفكار الابتكارية التي تعزز اهتمامنا بلقاء أصحابها من المؤسسات الفعالة في قطاع التكنولوجيا المالية».