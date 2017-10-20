ترشح نجمة تلفزيون روسية ضد بوتين يقسم المعارضة

موسكو (وكالات)

يضخ ترشيح النجمة التلفزيونية المعارضة «كسينيا سوبتشاك» قليلاً من الحياة في الانتخابات الرئاسية الروسية، التي تبدو نتيجتها محسومة سلفاً كونها لا تغير المعطيات، إلا أنها تثير الانقسام في صفوف المعارضين الليبراليين، حسبما أفاد عدد من الخبراء.

وتحولت نجمة تلفزيون الواقع سابقاً إلى أحد الأصوات القليلة المنتقدة للرئيس فلاديمير بوتين في الإعلام. وأعلنت «سوبتشاك»، البالغة من العمر 35 عاماً، أمس الأول عن ترشحها لانتخابات الرئاسة التي ستجري في مارس المقبل.

وسرعان ما ارتفعت أصوات للتنديد بـ«خدعة» من تدبير الكرملين لاستعادة زمام الأمور مرة أخرى مع اقتراب الاقتراع.

وبعدما ظهر أن الاحتجاجات قد تم منعها، استطاع المندد بفساد النخبة «أليكسي نافالني» حشد عشرات الآلاف من الشبان في الشارع خلال الأشهر الأخيرة. ويقوم بحملة في جميع أنحاء روسيا رغم أن اللجنة الانتخابية تعتبره غير مؤهل بسبب إدانته قضائياً.