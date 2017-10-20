رئيس الوزراء الياباني يتجه لكسب رهان الانتخابات

طوكيو (أ ف ب)

يتجه رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» لكسب رهانه الأحد وضمان الفوز بولاية جديدة على رأس ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال انتخابات تشريعية مبكرة دعا لها.

ومنحت الاستطلاعات الأخيرة فوزاً عريضاً للحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي، إثر حملة قصيرة هيمنت عليها القضايا الاقتصادية وتهديد كوريا الشمالية التي تحدثت عن «إغراق» اليابان في المحيط وكانت طيرت صواريخ في سماء الأرخبيل.

وسيمكن الفوز آبي من البقاء في منصب رئيس الحكومة حتى 2021 إذا ما فاز برئاسة حزبه صيف 2018.

وبعد فضائح محسوبية أثرت على شعبيته وإضعافه بسبب هزيمة تاريخية لحزبه في برلمان مدينة طوكيو في يوليو 2017 أمام حزب حاكمة طوكيو «يوريكو كويكي»، لعب آبي بورقة حل مجلس النواب قبل أكثر من عام من موعد انتهاء مدته.