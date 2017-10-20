في كركوك.. عودة بغداد تغير موازين القوى

كركوك (أ ف ب)

منذ أن استعاد الجيش العراقي كل المناطق التي سيطر عليها مقاتلو البشمركة الأكراد بعد عام 2003، وخصوصاً في محافظة كركوك، تغيرت موازين القوى بين مختلف المجموعات. فقبل ثلاثة أسابيع كان السكان الأكراد يشاركون في الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظمه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر، والآن تم انتزاع الملصقات الداعية للتصويت الذي عارضته بغداد.

واستبدلت بأعلام عراقية ضخمة علقت على أشجار النخيل أو فوق المباني، أما الأعلام الكردية، التي كانت تزين كل مصباح، فهي لا تزال قائمة، وكذلك كثيراً من صور الرئيس العراقي الراحل الكردي جلال طالباني.

لكن الملصقات التي تمدح خصمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الذي كان وراء تنظيم الاستفتاء، مُزّقت وأصبحت على الأرض.

وعبر العراقي عمر نجاة، البالغ من العمر 23 عاماً، عن سروره لدخول القوات العراقية خلال الأسبوع هذه المدينة المتعددة العرقيات، قائلاً: «من قبل، لم يكن بإمكاننا القول بفخر إننا تركمان والآن يرفرف علمنا مجدداً فوق قلعة كركوك».