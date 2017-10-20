الرقة بعد «داعش».. جثث متعفنة وزنازين خالية وفرحة بالحرية

الرقة (أ ف ب)

قبل أيام فقط، خاض مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي آخر معاركهم في المشفى الوطني في مدينة الرقة السورية، لكن المشهد تبدل كلياً أمس الأول، حيث خيم الصمت على مدخله الخالي إلا من الذباب الحائم حول جثتين متعفنتين.

وعلى جانبي الشارع المؤدي إلى مدخل المشفى، كانت كل جثة ممددة إلى جانب دراجة نارية مقلوبة على الأرض، ولا يزال حزام ناسف يزنر إحداها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف الفصائل الكردية العربية المدعومة من واشنطن، سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة بعد طرد آخر عناصر التنظيم من المشفى الوطني والملعب البلدي ودوار النعيم.

وإلى جانب الجثتين المتحللتين، يمكن رؤية صناديق أدوية وشاش، إضافة إلى دفتر صغير دُونت عليه تواريخ وأرقام هواتف للمكاتب التابعة لتنظيم «داعش»، وكتب على إحدى صفحاته: «رقم واتس أب زوجتي أم الإسلام المغربية».