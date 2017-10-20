مقتل زعيم باكستاني متشدد بغارة أميركية

ديره إسماعيل خان، باكستان (رويترز)

قال متحدث إن زعيم جماعة الأحرار الباكستانية المتشددة، الذي خطط لبعض من أعنف التفجيرات الانتحارية في باكستان في العام الماضي، توفي أمس متأثراً بجروح أصيب بها في ضربة بطائرة أميركية من دون طيار في أفغانستان، وقال المتحدث أسد منصور لرويترز عبر الهاتف «أصيب زعيمنا عمر خالد خرساني في واحدة من الضربات الأخيرة بطائرات من دون طيار في أفغانستان، كانت إصابته بالغة واستشهد»، يأتي الحادث قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون المقررة الأسبوع المقبل والمرجح أن تخفف حدة التوتر بين الحليفين اللذين تتسم علاقاتهما بالاضطراب.

وجماعة الأحرار منشقة عن حركة طالبان الباكستانية وسبق لها أن دعمت تنظيم «داعش» وكثيراً ما استهدفت الأقليات الدينية في باكستان.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير في عيد القيامة العام الماضي في ساحة عامة في مدينة لاهور بشرق البلاد أسفر عن مقتل 70 شخصاً الكثير منهم من المسيحيين.