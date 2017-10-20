إسبانيا تتجه لتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا

مدريد (أ ف ب)

خطت الحكومة الإسبانية أمس خطوة إضافية باتجاه تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا متهمة رئيس هذا الإقليم كارليس بوتشيمون بالسعي إلى «مواجهة» كاملة في أزمة تهدد استقرار إسبانيا، وكان يتعين على رئيس حكومة كاتالونيا أن يحدد بوضوح قبل الساعة 10 من صباح أمس ما إذا كان سيتراجع عن المضي في استقلال منطقته التي يعيش فيها 16 بالمئة من الإسبان والتي تخوض صراعا لا سابق له مع الحكومة المركزية منذ أن اعتمدت مملكة إسبانيا الديمقراطية في 1977، لكنه لم يجب بدقة عن السؤال المطروح من حكومة مدريد التي سألته إن كان أعلن أو لم يعلن استقلال كاتالونيا، كما أنه لم يقبل «إعادة النظام الدستوري» كما طلبت مدريد، وكتب كارليس بوتشيمون أمس في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي «إذا اصرت الحكومة على منع الحوار ومتابعة القمع، فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يجري تصويتا على إعلان رسمي للاستقلال».

وتوضيح بوتشيمون بشأن غياب إعلان أمس في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي «إذا أصرت الحكومة على منع الحوار ومتابعة القمع، فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يجري تصويتا على إعلان رسمي للاستقلال»، وتوضيح بوتشيمون بشأن غياب إعلان رسمي للاستقلال كان يمكن أن يفتح الباب أمام تهدئة، لكن الحكومة الإسبانية رأت فيه تهديدا وتوعدت بـ «اتخاذ كافة الإجراءات.. لاستعادة الشرعية والنظام الدستوري بأسرع ما يمكن».

وسيتم غدا تحديد أجراءات تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا أثناء اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الإسباني الذي يفترض أن يحيلها إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها في نهاية أكتوبر.