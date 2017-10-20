اليونيسف: 340 ألف قاصر روهينجي في خطر

نيويورك (وكالات)

وقالت المنظمة في تقريرها الجديد عن بنجلادش إن الكثير من أسر الروهينجا لا تمتلك سوى قماش الخيام لتحتمي به من حرارة الشمس ومن الأمطار، كما أكدت المنظمة عدم توفر مياه نقية كافية أو دواء ناهيك عن توفر فرص للتعليم المدرسي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي تنشره اليوم، أن الكثير من الناشئة الروهينجيا يعانون من نقص التغذية وقالت إن الأخطار تحدق بهم في كل مكان بسبب الظروف الفوضوية السائدة في معسكرات اللجوء في بنجلاديش.

اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة أمس أن حكومة ميانمار لم تحم الروهينجا من التعرض لفظائع وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.

وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييج ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك انه «على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فإن ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينجا من الفظائع».وأوضح المسؤولان الأمميان انهما يعنيان بمصطلح «الفظائع» ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأضاف البيان «بالطريقة نفسها فان المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته» في حماية هذه الأقلية، في غضون ذلك، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» من أن نحو 340 ألف قاصر روهينجي يعيشون في ظروف كارثية بعد نزوحهم من ميانمار.