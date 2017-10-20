قندهار، أفغانستان (أ ف ب)

قتل نحو خمسين عسكرياً أفغانيًا على الأقل، بهجوم لحركة طالبان التي كثفت هجماتها على القوات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية، ما يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في هذا البلد، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن «أكثر من ستين جندياً كانوا موجودين في القاعدة، قتل 43 منهم وأصيب تسعة بجروح واعتبر ستة آخرون مفقودين، في حين قتل عشرة مهاجمين، وأوضحت الوزارة أن الهجوم استهدف ليلاً القاعدة الواقعة في غرب قندهار، إلا أن مسؤولًا في ولاية قندهار أعلن أن حصيلة الهجوم بلغت «50 قتيلًا وعشرين جريحاً».

وأعلن مصدر محلي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المهاجمين استفادوا من تواطؤ أشخاص معهم داخل القاعدة، وأن الشبهات تحوم حول «المفقودين الستة».

ووقع الهجوم الساعة 2،50 من فجر أمس عندما انفجرت سيارة همفي عسكرية واحدة على الأقل محشوة بالمتفجرات عند مدخل قاعدة شاشمو في إقليم مايواند، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري «نحاول التحقق مما إذا كانت هناك أكثر من آلية عسكرية. للأسف لم يعد يوجد أي شيء من القاعدة التي دمرت واحترقت».

وتبنت طالبان مسؤولية الهجوم مشيرة إلى أنه تم عبر استخدام «سيارتي همفي ما أدى إلى مقتل الجنود الستين» الذين كانوا في القاعدة.