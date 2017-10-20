«النفط» تحذر الشركات العالمية من أي تعاقد بالعراق دون علمها

بغداد، السليمانية (الاتحاد)

حذرت وزارة النفط العراقي، أمس، بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة داخل العراق دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، بعدما كشفت شركة «روسنفت» النفطية الروسية، بدء العمل والاستثمار في 5 حقول بإقليم كردستان العراق.

وقال وزير النفط جبار لعيبي «إن التعاقد أو إبرام العقود النفطية، مع هذه الجهة أو تلك داخل البلاد دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، يعد انتقاصاً من السيادة الوطنية، ومخالفة صريحة للأعراف الدولية».

وأكد أن «الحكومة الاتحادية ووزارة النفط هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية».

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد إن الوزارة تخطط لبلوغ صادرات النفط من حقول كركوك إلى مليون برميل يومياً، من 300 ألف حاليا.

وكانت شركة «روسنفت» النفطية الروسية أعلنت بدء العمل والاستثمار في 5 حقول بإقليم كردستان، تضم نحو 670 مليون برميل، بنسبة 80%، خصصت لكل حقل منها مبالغ تتراوح من 40 إلى 110 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بداية عام 2018.