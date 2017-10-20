100 ألف كردي يفرون من كركوك منذ دخول الجيش العراقي

أربيل (وكالات)

قال مسؤول كردي أمس، إن نحو 100 ألف كردي فروا من كركوك خوفاً من عمليات انتقام طائفية منذ سيطرت قوات الحكومة العراقية على المدينة بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي نددت به بغداد، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق.

وقال نوزاد هادي محافظ أربيل عاصمة الإقليم للصحفيين إن حوالي 18 ألف أسرة من كركوك ومدينة طوزخورماتو الواقعة إلى الجنوب الشرقي لجأت إلى أربيل والسليمانية. وقال أحد معاونيه إن العدد الإجمالي للنازحين بلغ نحو 100 ألف فرد.

وقال هيمن هورامي أحد كبار مساعدي رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تغريدة على تويتر، إن النازحين «فروا من عمليات نهب وظلم طائفي» من مليشيات «الحشد الشعبي».

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها أمس من تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم. وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق «يونامي» في بيان «تحث الأمم المتحدة حكومة العراق على اتخاذ كل الإجراءات لوقف أي انتهاكات وضمان حماية كل المدنيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف والترهيب والتهجير القسري للمدنيين».

وحثت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق جميع الأطراف على بذل أقصى جهدها «لحماية جميع المدنيين الذين تأثروا بالوضع الحالي».

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول، إن الشرطة المحلية تعمل على الحفاظ على الأمن في كركوك بمساعدة جهاز مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه يجب عدم السماح بوجود أي جماعة مسلحة أخرى.