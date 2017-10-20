«الحشد» ينسحب من كركوك وعشائرها يطالبون بحل مجلس المحافظة

بغداد (الاتحاد، وكالات)

انسحبت ميليشيات «الحشد الشعبي» من مناطق وسط كركوك أمس، استجابة لقرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، وتولت الشرطة الاتحادية فرض الأمن في المحافظة التي طالبت عشائرها الكردية والعربية والتركمانية، بحل مجلسها وتشكيل مجلس جديد مؤقت لتصريف الأعمال لحين إجراء انتخابات. في حين أعلن قائد عسكري عراقي كبير أن الأوضاع الأمنية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى مستقرة مع انتشار القوات العراقية في جميع المناطق التابعة للمحافظة، التي قتل فيها 3 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش شمال شرق ديالى.

وقال المتحدث باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي أمس، إن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة، تم انسحاب قطعات الحشد الشعبي والقوات الأخرى من وسط كركوك بعد اتمام مهامها، وتم إسناد ضبط الأمن إلى قوات الشرطة المحلية، وحالياً القوات العراقية التي شاركت في عملية بسط الأمن في المدينة خارج كركوك».

وأضاف أن «الانسحاب كان لكل القوات وليس للحشد فقط، وتسلمت الشرطة المحلية واجباتها داخل المدن». وذكر أن «مغادرة آلاف من المدنيين من منازلهم أمر طبيعي بعد دخول القوات العراقية لوسط كركوك وقد حرصنا على إعادتهم، ولكن هناك وسائل إعلام وفضائيات كردية تبث من أربيل تنشر أخبارا مضللة».

وقال الأسدي «سيعود الجميع إلى منازلهم وستطبق الإجراءات القانونية بحق كل من يعمل على إثارة العنف والمخاوف بين المدنيين، لأننا نريد أن تعيش المدينة وتنعم بالأمن والاستقرار». من جهته قال الرائد غسان رشيد مدير إعلام مديرية الآسايش التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إن «الأوضاع الأمنية داخل كركوك مستقرة حاليا، وأن الشرطة المحلية تولت إدارة الملف الأمني، وقوات الحشد الشعبي انسحبت».