نائب رئيس الشيشان في مهمة لإجلاء نساء وأطفال «دواعش» الرقة



تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 دمشق (د ب ا) وصل نائب الرئيس الشيشاني زياد سبسبي إلى مطار القامشلي شمال شرق سوريا، في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وقالت مصادر سورية رسمية بمحافظة الحسكة: «إن سبسبي وصل إلى مطار القامشلي مساء أمس الأول، وكان في استقباله ضابط روسي ». وأكدت المصادر أن الزيارة هدفها التواصل مع الوحدات الكردية، من أجل تسريح نساء شيشانيات وأطفال معتقلين لدى الوحدات الكردية بالمنطقة، بعد سيطرة «قوات سورية الديمقراطية» على مدينة الرقة. وسبق للحكومة الشيشانية أن أجلت نساءً وأطفالاً لمقاتلين «دواعش»، قضوا أو اعتقلوا خلال معركة تحرير الموصل.