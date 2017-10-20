دحر «داعش» في آخر معاقله غرب دير الزور وتطويقه بأحياء المدينة

عواصم (وكالات)
دحرت «قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم «داعش» في قريتي سفيرة وشقرة آخر معاقل التنظيم الإرهابي بريف دير الزور الغربي، ما يضرب حصاراً كاملاً على الجماعة الإرهابية في الأحياء التي تسيطر عليها بالمدينة ويمد خطوط التماس مع قوات النظام وميليشياتها من ناحية التبني أقصى غرب دير الزور، وصولاً إلى أطراف قرية خشام في الشمال الشرقي. وكشفت مصادر مقربة من «داعش» أن المقاتلين الأجانب في التنظيم الإرهابي فروا من مدينة دير الزور بشكل كامل وسلموها لما يسمى «كتيبة صقور علي» التي تتألف من «دواعش مهمشين» من أبناء المحافظة. وفيما يتدفق الإرهابيون الفارون من الرقة ودير الزور باتجاه البوكمال آخر معاقلهم الرئيسة شرق سوريا، انخرطت «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ«قسد» من جهة، والجيش النظامي وميليشياته، في سباق للسيطرة على المدينة قرب الحدود العراقية.
في الأثناء، بدأت وحدات من «قسد» الانسحاب من بعض المواقع داخل مدينة الرقة تمهيداً لتسليمها للمجلس المدني الذي تأسس في أبريل الماضي، ويضم وجهاء أبرز عشائر المحافظة، وشخصيات سياسية، لتولي الشؤون الإدارية بالمنطقة. وذكر مدير المكتب الإعلامي في «قسد» مصطفى بالي أنه «بعد انتهاء العمليات العسكرية، انتقل قسم كبير من القوات من الرقة إلى مناطق أخرى بينها محافظة دير الزور شرقاً، حيث تخوض تلك القوات معارك ضد التنظيم الإرهابي. وتعهدت مقاتلات في «وحدات حماية النساء» ضمن قوات «قسد»، بالاستمرار في قتال «داعش»، لتحرير النساء اللاتي يعشن في قبضة التنظيم المتوحش.
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السبهان يتفقد ريف الرقة لبحث إعادة الإعمار والتأهيل
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أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، بأن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان زار الثلاثاء الماضي، منطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي مع بيرت ماكجورك مبعوث الرئيس الأميركي منسق التحالف الدولي ضد «داعش» بالمنطقة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن السبهان التقى المجلس المدني لمدينة الرقة في عين عيسى، وأجرى عدة اجتماعات للاطلاع على الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وأضافت، أن زيارة السبهان لريف الرقة، تأتي في إطار تفاهم سعودي أميركي حول إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة ومن ثم إعادة إعمارها وتأهيلها.