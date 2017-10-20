استقبال تاريخي لرئيس برلمان الكويت بعد صفعته لإسرائيل

الكويت (مواقع إخبارية)

تجمع عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، الليلة قبل الماضية، لاستقبال رئيس المجلس مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، بعد عودتهم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، استحسانا لما فعله مع الوفد الإسرائيلي، أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137.

وشهدت الجلسة هجوماً عنيفاً من قبل الغانم على الوفد الإسرائيلي، واصفاً إياه ودولته بالإرهابية وقاتلة الأطفال، وقال مرزوق: «أقول للمحتل الغاصب إن لم تستحِ فافعل ما شئت، عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم». وقال: «اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة… يا محتل يا قتلة الأطفال».

وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات. ولاقت كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، مدتها 45 ثانية، مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد من المغردين من كافة الدول العربية بـ«المشرفة»، بينما أطلق ناشطون وسم (مرزوق_الغانم)، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما قاله في المؤتمر الدولي.