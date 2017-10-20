جمال إبراهيم (عمّان)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكاماً بحق 5 متهمين من مؤيدي ومروجي تنظيم داعش الإرهابي تراوحت ما بين الوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات إلى السنة ونصف السنة، ودانت المحكمة المتهمين بجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية، وشملت الأحكام تخفيضًا لحكم على طالب جامعي من المروجين لتنظيم داعش الإرهابي من الوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات إلى نصف المدة سنة ونصف السنة لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه كونه شاباً في مقتبل العمر. وواصلت المحكمة النظر بتهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والمساعدة على الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على متهمين أحدهما أردني والآخر سوري، فيما نفى المتهمان التهم المسندة لهما من قبل نيابة أمن الدولة.

وباشرت محكمة أمن الدولة محاكمة متهم من مؤيدي تنظيم داعش خطط لقتل ضباط أمن وقائي صبيحة عيد الأضحى الماضي بأحد المراكز الأمنية، ونفى المتهم الموقوف منذ أيلول الماضي تهم التهديد بالقيام بأعمال إرهابية إلى جانب الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، ووفق لائحة الاتهام فإن :المتهم سبق وأن حوكم في عام 2015 أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة سنتين.